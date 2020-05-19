(زين) و(مينتور العربية) تطلقان حملة “خليّك_زين” للصحة النفسية أثناء الحجر الصحي وما بعده





دخلت مجموعة زين، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات في ثمانية أسواق بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، في تعاون مشترك مع مؤسسة مينتور العربية، لإطلاق حملة إقليمية بعنوان (#خليّك_زين) على وسائل التواصل الإجتماعي.

وأوضحت المجموعة في بيان صحفي، أن الحملة ستقدم مجموعة من النصائح للأهل والأطفال والشباب للحفاظ على صحة نفسية وجسدية جيدة، والحد من القلق والتوتر، بالإضافة إلى تحفيزهم على التفكير بشكل إيجابي، وتجنب السلوك السلبي خلال فترة الحجر الصحي وما بعده.

وذكرت أن الهدف من الحملة الحفاظ على سلامة الأطفال والشباب خلال جائحة كورونا، فمن المهم أيضاً رعاية صحتهم النفسية، حيث تتوجّه الحملة إلى الأهل والأطفال والشباب من خلال القنوات الرقمية، وذلك بتقديم نصيحة واحدة يومياً باللغتين العربية والإنجليزية على منصات زين ومينتور العربية للتواصل الاجتماعي (Twitter وLinkedIn, Instagram و Facebook) لمدة (11) يوماً.

وتشمل هذه النصائح (إصغ بتمعن- يحتاج أطفالنا إلى من يسمعهم ويشعرهم بالأمان، أطلب المشورة المتخصصة- أطلب المساعدة عندما يشعر أطفالك بعدم ارتياح غير اعتيادي، أنشر الوعي والأمل- ركّز على الأمور التي يمكنك التحكم بها بدلاً من تلك الخارجة عن سيطرتك).

وأفادت المجموعة، بأن هذه الحملة جاءت لمعالجة تداعيات جائحة كورونا التي أثرت على الحياة اليومية لملايين الناس حول العالم، وما يعانيه الأطفال من تغييرات جذرية في نمط حياتهم (مثل إغلاق المدارس، الحضانات، التباعد الجسدي والحجر المنزلي) التي قد تؤثر على نظامهم اليومي وشعورهم بالأمان.

صحيفة الصيحة

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