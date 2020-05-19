عاصم البنا يكشف سعر الطائرة الخاصة التي ينوي شرائها





بدأت قناة الهلال خطوات جادة في تسجيل برمجة عيد الفطر المبارك التي رأت ادارتها ان تكون نوعية بذات القوة التي ظهرت بها القناة في الشهر الفضيل وقد اكملت القناة تسجيل سهرة من العيار الثقيل استضافت فيها الفنان عاصم البنا التي اعترف فيها بأسرار تكشف لاول مرة حيث افاد بالدوافع التي جعلته ان يحذف اسماء بناته الثلاث من اغنيته الشهيرة البنيات الثلاثة ولماذا سمح بظهور اسرته في الاعلام في الفترة الاخيرة وكم سعر الطائرة الخاصة التي ينوي شرائها ومن هو الفنان العربي الذي جمعه بعمرو دياب وايهاب توفيق في استديو واحد وماهو المشروع الذي ينوي تقديمه وكيف وصلت اغنياته للمستع العربي سهرة عاصم حافلة بالجديد.

صحيفة التيار

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