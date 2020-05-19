سر جديد عن علاقة عبد الحليم حافظ وسعاد حسني… فيديو





كشف الإعلامي المصري، مفيد فوزي، عن سر جديد في علاقة المطرب الراحل عبد الحليم حافظ، والفنانة الراحلة سعاد حسني.

وقال خلال استضافته في برنامج “شيخ الحارة والجريئة”، أمس الاثنين، من تقديم المخرجة إيناس الدغيدي، إن عبد الحليم حافظ دائما ما كان يحصل من سائقه على أرقام السيارات الراكنة أسفل منزل سعاد حسني.

وأوضح مفيد فوزي أن عبد الحليم حافظ كان يرغب في الحصول على أرقام السيارات لمعرفة من يزورون سعاد حسني، وذلك بدافع غيرته الشديدة عليها.

وعلق مفيد فوزي على عادة عبد الحليم حافظ: “شيء غريب، لم أكن أعلن أن للغيرة هذه الأنياب”.

ولفت أن حليم كان يعرف الأشخاص من أرقام سياراتهم، من دون الحاجة إلى اللجوء إلى إدارة المرور.

وقال: “أعتقد أن عبد الحليم حافظ كان مسكونا بسعاد حسني ولكن الفن كان أكبر لديه”.

عاد حسنييشار إلى مفيد فوزي كان من المقربين للراحل عبد الحليم حافظ، وطرح عنه كتابا هو “صديقي الموعود بالعذاب”، والذي يروي فيه مواقف تجمعه به.

وشكلت علاقة عبد الحليم حافظ وسعاد حسني موضوعا شائكا سواء لوسائل الإعلام أو لمعجبيهما، بسبب عدم وضوح طبيعة العلاقة التي كانت تجمع بينهما، وإن كانا تزوجا أم لا.

سبوتنيك

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