حليمة بولند تقف إلى جانب محمد رمضان بعد انتقادات بشأن “فيديو صدام حسين”





دافعت الفنانة والإعلامية الكويتية حليمة بولند عن الفنان المصري، بعد تعرضه لانتقادات من مواطنتها الإعلامية”مي العيدان، بشأن مقطع فيديو ظهر فيه وهو يقول إنه يحب الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

ونشرت بولند مقطع فيديو عبر حسابها في “سناب شات” عرضت فيه محادثة مكتوبة جرت بينها وبين رمضان عبر تطبيق “واتس آب”، وقالت: “هو فعلاً مش عارف إيه إلي اتعمل في الكويت والكويتيين من صدام.. وعلى فكرة ناس كتير أوي في مصر متعرفش.. ومحمد رمضان هيفضل نمبر وان في مصر والخليج”.

وأضافت: “الظلم ظلمات يوم القيامة.. زي ما أنتم شايفين انتشر فيديو عن صدام حسين”.

بدوره قال الفنان المصري في تعقيبه لحليمة بولند: “ده قديم أوي وأنتي عارفة حبي للكويت والكويتيين”، مضيفا: “أنا قلت كده علشان صدام حسين شخصية ثرية دراميا وممكن أجسدها وده مش معناه بتفق مع سياسته، هل لو أنا جسدت شخصية هتلر هل ده يعني إني مع النازية”.

وكانت الإعلامية الكويتية “مي العيدان” نشرت مقطع فيديو لمحمد رمضان أثار ضجة واسعة في الكويت، عندما ظهر وهو يقول من خلاله إنه يحب الرئيس العراقي صدام حسين، وعلقت على الفيديو والله حبتك القراده لانك عديم اخلاق نسيت ان صدام ب سنة ٩٠ رحع صدام المصريين بتوابيت وشتم حسني مبارك رئيس بلدك وقال عنه إنه مثل الحصاله تحط الفلوس في فمهزيتكلم نسيت صدام اللي للحين الشعب العراقي قاعد يدفع فاتورة حكمه السابق نسيت صدام وأعوانه وأبناءه اللي اغتصبوا شرف العراقيات”.

سبوتنيك

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