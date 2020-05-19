طاهي أسترالي يكشف عن الوصفة المثالية لتحضير البطاطا المقلية (فيديو)





نشر الطاهي الأسترالي روب نيكسون مقطع فيديو كشف من خلاله الوصفة الأمثل لتحضير البطاطا المقلية في المنزل.

نشر نيكسون المقطع على صفحته الشخصية بموقع ” TikTok” حول كيفية إعداد البطاطس المقلية في المنزل بطريقة مثالية وشهية.

​ويظهر المقطع العملية من البداية حتى النهاية حيث يقوم نيكسون بقطع البطاطا إلى رقائق ومن ثم نقعها في الماء البارد لمدة 10 دقائق لتخفيف النشا الزائد منها.

بعد ذلك، يتم وضع البطاطا في الماء الساخن لمدة عشر دقائق مع ملعقة كبيرة من شراب الذرة ما سيعطي نكهة حلوة وشهية.

ووفقًا للطاهي، فإن سر البطاطا المثالية هو أنه يجب قلي الشرائح مرتين لمدة دقيقتين واستخدم نيكسون زيت الكانولا للقلي. وأوضح أن التحميص الثاني يعطي البطاطا المقلية طعمًا فريدًا ويوفر للمنتج قشرة ذهبية.

سبوتنيك

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