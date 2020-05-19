قرار بتشكيل لجنة إزالة التمكين بالولاية الشمالية





أصدر والي الولاية الشمالية المكلف اللواء ركن محمد محمد الحسن الساعوري قرارا قضى بتشكيل لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد وإسترداد الأموال بالولاية الشمالية برئاسته وعضوين آخرين وممثل قوي إعلان الحرية والتغيير عضوا ومقررا وذلك إستنادا علي قرار صادر من لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد وإسترداد الأموال وبعد الإطلاع علي خطاب وزير وزارة الحكم الاتحادي.

وحدد القرار مهام وإختصاصات اللجنة والمتمثلة في التوصية بحل أي منظمة او جمعية او أي اذرع حزبية سياسية أو أمنية أو إقتصادية لنظام الثلاثين من يونيو 1989م والتوصية للجنة كذلك بإنهاء خدمة أي شخص في أي جهاز حكومي أو بالخدمة المدنية أو أي جهة من الجهات لحصوله علي الوظيفة بسبب التمكين او إستخدام النفوذ أو أي شخص آخر تري اللجنة أن الوظيفة العامة أو الخاصة التي يشغلها انشئت لأغراض التمكين بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

ومن مهام واختصاصات اللجنة ايضا التوصية للجنة باعفاء أي موظف أو مسئول أوعضو أو أعضاء مجلس إدارة في أي من الجهات والتوصية للجنة باتخاذ التدابير والإجراءات والدعاوي ضد أي شخص محاربة للفساد والمفسدين أو ضد أي فعل من الأفعال يشكل أوشكل جرائم ضد الأموال العامة والخاصة أو أي جرائم أخري ترقي للفساد المالي او الاداري او الثراء غير المشروع علي حساب الدولة أو الغير أو الإستغلال للنفوذ أو سوء إستخدام السلطة بسبب التمكين أو عن أي تصرفات مخالفة للقوانين مع التعويض عن أي كسب للنفس أو الغير أو خسارة لحقت باي شخص . وطلب التقارير والمعلومات من مؤسسات الولاية او اجهزتها واستدعاء أي شخص للادلاء باي معلومات او تقديم أي بينات وان تطلب او يطلع او يحجز بواسطة النيابة العامة حسابات أي من الجهات بقانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م وازالة التمكين لسنة 2019م وعلي اللجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا.

سونا

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