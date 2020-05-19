وزير الصحة المكلف بسنار يتفقد الموقف لدرء جائحة كورونا





وقف وزير الصحة والتنمية الاجتماعية المكلف بولاية سنار د. علم الهدى ابو كليب على عمل الخدمات الصحية بمحليات الدندر وابو حجار وجاهزيتها لدرء جائحة كورونا رافقه خلال الزيارة وفد الإشراف الفني الاتحادي وممثلو منظمة الصحة العالمية واليونيسيف وفرق التقصي الولائي والوبائيات والترصد .حيث اطمأن الوزير على مدى جاهزية فرق التقصي والرصد ومدى تنفيذ عيادات الفرز ومشاكل التبليغ بمستشفيات الدندر وابوحجار..

وشدد أبو كليب على ضرورة الالتزام بموجهات حكومة الولاية وتنفيذ قانون الطوارئ الصحية والالتزام بالتباعد وتجنب التجمعات .

سونا

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