فيروس كورونا.. آخر الأخبار وأبرز المستجدات لحظة بلحظة





يحث العالم الخطى سعيا للحد من انتشار فيروس كورونا، الذي وصل لبلدان جديدة، وتسبب بوفيات تجاوزت الـ3 آلاف على مستوى العالم.

وسجلت الصين السبت 28 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 3070 في البلاد، حسبما ذكرت لجنة الصحة الوطنية.

وأضافت اللجنة أن عدد الإصابات الجديدة وصل إلى 99، مع ارتفاع في عدد الحالات الجديدة لليوم الثالث على التوالي خارج مقاطعة هوبي التي تعتبر بؤرة تفشي الفيروس.

وتم الإبلاغ عن 25 حالة اصابة جديدة خارج مقاطعة هوبي التي لا تزال تخضع لحجر صحي في محاولة للسيطرة على انتشار الفيروس.

أعلنت وزارة الصحة السعودية، السبت، ظهور نتائج مخبرية تؤكد إصابة مواطنتين بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، إحداهما قادمة من إيران، وأخرى قادمة من النجف في العراق.

ووفقا للإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل الجهات المختصة، فقد تم فور وصولهما للمنفذ السعودي نقلهما مباشرة إلى الحجر الصحي لأخذ عينات للفحص المخبري التي أثبتت الإصابة بالفيروس، وتم نقلهما إثر ذلك إلى العزل الصحي في المستشفى.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” عن وزارة الصحة أن “جميع الحالات السبع التي أعلن عنها معزولة حاليا في المستشفى، وجاري التعامل معها وتقديم الخدمة الصحية، وفق الإجراءات الصحية المعتمدة”.

قال معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض إن عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع السبت إلى 684 شخصا بعد تسجيل 45 حالة إصابة جديدة مساء الجمعة.

وتتركز الحالات في غرب وجنوب البلاد حيث سجلت ولاية نورد راينفستفاليا 364 حالة إصابة إلى جانب ما يربو على المئة حالة في كل من بافاريا وبادن-فورتمبيرغ التي ظهرت بها أول حالات إصابة في البلاد.

أما فرنسا فقد أكدت ارتفاع الإصابات المسجلة إلى 716، في حين بلغ تعداد الوفيات بسبب المرض 11.

أما في إيطاليا، وهي أكثر دولة أوروبية تضررت بالفيروس حتى الآن، فارتفع عدد الوفيات بـ”كورونا” إلى 233، فيما أصيب نحو 6 آلاف شخص بالعدوى.

قال كريس فيرن وزير الصحة في مالطا السبت، إن البلاد سجلت أول إصابة بفيروس كورونا لفتاة إيطالية عمرها 12 عاما تعيش على الجزيرة.

وأشار الوزير إلى أن الفتاة تتلقى العلاج في أحد المستشفيات الحكومية، وإنها بصحة جيدة.

أعلنت إيران السبت تسجيل 21 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد و1076 إصابة جديدة بالمرض خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع الحصيلة إلى 145 وفاة و5823 إصابة.

وصرّح المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور في مؤتمر أعلن خلاله الحصيلة الجديدة قائلا إن هناك “أكثر من 16 ألف شخص في المستشفيات حاليا تشتبه إصابتهم بكورونا”، مضيفا أن “1669 شخصا تأكدت إصابتهم تعافوا من الوباء”.

وفي الولايات المتحدة، أعلنت السلطات الصحية عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس “كوفيد 19” إلى 340، فيما بلغت الوفيات 17 حالة.

تم تشخيص إصابات بكورونا لدى 21 شخصا على متن سفينة سياحية قبالة ساحل كاليفورنيا، على ما أعلن الجمعة نائب الرئيس الأميركي مايك بنس الذي ينسّق جهود مكافحة الفيروس المستجد في الولايات المتحدة.

وقال بنس في مؤتمر صحفي بواشنطن إن عينات أُخذت الخميس من 46 شخصا وإن 21 من بينهم “ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا”.

والمصابون هم 19 من أفراد الطاقم واثنين من ركاب سفينة “غراند برنسيس” التي كانت قطعت رحلتها بعد اكتشاف أعراض لدى بعض الركاب وعددهم 3533 ولدى بعض افراد الطاقم.

سكاي نيوز

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