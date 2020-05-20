«دار البر» بدبي تتكفل بأيتام كورونا السودانيين وتدفع إيجار سنتين و 50 ألف درهم رسوماً دراسية





في استجابة لما نشرته (البيان) عبر موقعها الالكتروني مساء امس تحت عنوان (كورونا تيتم 6 اطفال بوفاة الزوج والزوجة)، حيث فجعت أسرة سودانية مقيمة في الشارقة بوفاة الزوج والزوجة نتيجة مضاعفات جراء “الكورونا”، ليتركوا 6 أطفال مفجوعين بالفقد الأليم، وانتقلت الزوجة للرفيق الأعلى في الثاني من رمضان ليلحق بها زوجها على أحمد الطيب “57 سنة” بعد 23 يوماً، وجميعهم يدرسون بمدرسة خاصة في الشارقة.

تكفلت لجنة الأسر المتعففة التابعة للجنة دار البر دبي بإيجار سنتين مع تأسيس السكن وتزويده بكافة الاحتياجات من أساس وأجهزة الكترونية وخلافه، اضافة الى دفع الرسوم الدراسية المترتبة عليهم والبالغ قدرها 50 الف درهم، وذلك بحسب على العاصي رئيس لجنة الاسرة المتعففة التابعة للجنة دار البر بدبي.

والذي أكد أن اللجنة كذلك سوف تخصص راتبا شهريا للأطفال واعانة خالهم الذي يرعى شئونهم حاليا بمنزله في عجمان، داعيا في الوقت ذاته كافة الخيرين الى مد يد العون الى الأطفال والمساهمة في دعمهم ماديا ومعنويا.

واضاف العاصي انه تم التواصل مع ابن شقيقة والدهم، وتم ابلاغه بأن اللجنة سوف تتكفل بالايجار ودفع الرسوم الدراسية المتأخرة، اضاف الى ترتيب كافة الاجراءات التي تعين الاسرة على الاستقرار، لافتا الى ان الامارات موطن الخير والانسانية ودائما ما تمد يدها بالخير الى كافة المحتاجين.

كما ان القيادة الرشيدة للدولة دائما ما تطلق المبادرات لتأتي إضافة نوعية للمبادرات الإنسانية لتضاف الى تلك المبادرات الإنسانية والمجتمعية والتي تخدم المحرومين والمستضعفين والفقراء، سواء داخل الدولة أو خارجها.

صحيفة السوداني

شارك الموضوع :





