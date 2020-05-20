انتشار كبير للحلويات بالمحلات التجارية وإقبال على الشراء





تشهد المحلات التجارية هذه الايام انتشار كبير للحلويات بانواعها المختلفة حيث تباع بالكيلو رغم أن هذا الأمر كان حكرا على الاسواق وقال صاحب احدى المحلات ل ( أخر لحظة) ان الغرض من البيع بهذه الطريقة هو مراعاة لظروف المواطنين الر جانب اغلاق الاسواق وباعتبار أن المحلات هي البديل اتجهنا للبيع ب( الكيلو) واوضح ان الإقبال على شراء الحلويات كبير منذ مطلع الاسبوع وان البيع يتم بالكيلو وعن الاسعار ذكر انها تتفاوت حسب النوع وان الاغلى هو الكيلو المشكل وهذا يضم حلويات فاخرة وشكولاته وحلاوة بقر وقال ان سعره ثلاثمائة جنيها وهناك أسر تشتري نصف الكيلو مشكل وكيلو من اي نوع آخر وعن بقية الانواع ذكر ان اقل سعر هو ستون جنيها والأغلى ثلاثمائة جنيها وأكد ان الحلوى هي اساس عيد الفطر لذلك فان اغلب الأسر .

صحيفة آخر لحظة

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