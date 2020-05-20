وزير النفط يكشف ملابسات محاولة تفكيك محطة كهرباء ألتي





أوقفت لجان المقاومة بمنطقة ألتي شمال الجزيرة محاولة تفكيك محطة ألتي الكهربائية وعطلت آليات بدأت في تفكيكها نهار “الثلاثاء” معتبرة أنهم من أنصار النظام السابق ويهدفون لتعطيل المحطة، بيد ان وزير النفط عادل علي إبراهيم نفى ذلك لاحقا موضحا ان فريقا من مهندسي الكهرباء كان بصدد فك محول احتياطي ونقله لمحطة أخرى لتوفير الكهرباء لمناطق اخرى مقرا بان عدم اخطار اهل المنطقة بذلك خلق سوء فهم بين المهندسبن والمواطنين.

واوقف مواطنو التي ظهر الثلاثاء فريق عمل دخل الى المحطة رفقة آليات ثقيلة وعملوا على الاحتكاك بهم ومنعهم من تفكيك المحطة وقاموا بافراغ الهواء من اطارات الأوناش والشاحنات التي جائت لتفكيك المحطة

ومساء الثلاثاء اوضح وزير النفط ملابسات ما حدث عبر رسالة لمواطني ألتي قال فيها “أهلي مواطني مدينة ألتي العريقة أحييكم تحية الثورة و التغيير و كل ما حملته ثورة ديسمبر المجيدة من معنى و شعار إنساني جميل .. حرية، سلام و عدالة.. و الثورة خيار الشعب .

ان ما حدث اليوم في محطة الكهرباء، لهو أمرُ يحتاج منا توضيحاً انتم احق و اولى به و نعتذر عن عدم ابلاغكم سلفا من قبل عاملينا بالشركة السودانية لتوزيع الكهرباء” .

واضاف وزير الطاقة “يوجد بمحطتكم في ألتي محول كهربائي غير مستخدم منذ سنين و زائد عن حوجة مدينتكم و من أجل عدالة التوزيع رأينا ان ننقله ليخدم عدداً اخر من القرى المجاورة لكم بالجزيرة، وان الذين أتو اليوم لنقله هم يتبعون لاحدي شركات الوزارة، فهم ليسوا مخربين و لا سارقين و نأسف للإشتباه الذي حدث، وإن أخذنا هذا المحول فهذا لن يؤثر عليكم و لن ينقص من حقكم في الحصول علي خدمة الكهرباء و لن نتردد أبدا في إجابة أي طلب منكم لتحسين خدمة الكهرباء لديكم”.

صحيفة المدهر السياسي

شارك الموضوع :





