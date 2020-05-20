شركة “TikTok” تصل إلى 100 مليار دولار وتوظف الآلاف





ارتفع تقييم شركة بايت دانس بما لا يقل عن الثلث إلى 100 مليار دولار، في أحدث عملية تداول خاصة لأسهم الشركة، وفقا لما قالته مصادر مطلعة لبلومبيرغ.

ويعكس هذا التقييم توقعات أن الشركة التي تملك تطبيق تيك توك “TikTok” سوف تستمر في جذب المعلنين رغم وباء كورونا.

وجرى تداول أسهم أغلى الشركات الناشئة في العالم، بسعر يشير إلى أن قيمة الشركة ارتفعت بنسبة 33% من قيمتها التي بلغت 75 مليار دولار من عامين، وفقا للمصادر.

ووصلت القيمة السوقية للشركة وفقا لبعض تلك التداولات 140 مليار دولار، وفقا لأحد المصادر.

وكانت جميع التداولات خاصة، لا تتم في سوق المال، وبالتالي فيه لا تعكس توقعات القاعدة الأكبر من المستثمرين.

ويسعى المستثمرون للحصول على حصة من الشركة التي يصل عدد المشاركين النشطين بها إلى 1.5 مليار شهريا عبر تطبيقيها تيك توك ونظيره الصيني Douyin.

وتقوم الشركة حاليا بصقل ودعم أعمالها في مجالات جديدة مثل التجارة الإلكترونية والألعاب. وقامت الشركة بتعيين 40 ألف موظف جديد في 2020، آملة أن تسير على درب شركة علي بابا، التي كانت تقوم بزيادة أعداد الموظفين، في الوقت الذي كانت فيه شركات التكنولوجيا حول العالم تقلص الوظائف.

العربية نت

شارك الموضوع :





