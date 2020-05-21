السيادى يطالب بتقارير مفصله عن ادارة شركة كنانه للحلول المتكامله





وجه الوفد المشترك لمجلسي السيادة والوزراء، ادارة مشروع الرهدالزراعي باعداد ملف متكامل حول ادارة شركة كنانة للحلول الزراعية المتكاملة للمشروع في الفترة من العام 2010 – 2011 والتي احدثت الكثير من التجاوزات والمخالفات اضرت بعمل المشروع خلال السنوات الماضية .

و ضم عضوي مجلس السيادة مولاناحسن_محمد شيخ ادريس والاستاذ محمد الفكى سليمان واطلاعا على ما تقوم بها ادارة المشروع والعاملون به في توسعة الرقعة الزراعية وزيادة الانتاج والانتاجية من محصولات القطن والفول السوداني والذرة وفول الصويا والمنتجات البستانية والاعلاف والغابات والانتاج الحيواني.

ووقف وفد السيادى علي المشكلات والتحديات التي تواجه العملية الانتاجيةو اكد حرصه علي ايجاد المعالجات للمشكلات والتحديات التي تواجه العملية الانتاجية والمتمثلة في الري والكهرباء والتمويل والقضايا الاخري التي تعترض سير العمل والاداء.

واكد المدير العام بالانابة لمشروع الرهد الزراعي المهندس عبدالعظيم عبدالغني سعيهم بالتنسيق مع المزارعين وشركاء العملية الانتاجية لزيادة التركيبة المحصولية ، وعلي زيادة حجم المساحة المزروعة التي بلغت اكثر من مائتي وخمسين الف فدان، التي تؤكد اهتمام الدولة بالزراعة .

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