والي جنوب كردفان:ما حدث فى الولاية فتنة لضرب النسيج الإجتماعي





رحب والي جنوب كردفان اللواء الركن/ رشاد عبدالحميد إسماعيل بالمبادرة التي أطلقتها الإدارة الأهلية بغرب كردفان لحل المشكلات ورأب الصدع وفض النزاعات في الأحداث التي وقعت بمدينة كادقلي الاسبوع الماضي .

وقال الوالي خلال لقائه بمكتبه بأمانة الحكومة وفد الإدارة الأهلية القادم من ولاية غرب كردفان ” ان ما حدث هو فتنة قام بها أفراد من ورائهم أيادي خفية لضرب النسيج الإجتماعي بالولاية ، واصفاً الحدث بالمؤسف و يعد جديداً على مجتمع جنوب كردفان ” وشدد رشاد على الاستمرار في تأمين المواقع وفرض هيبة الدولة وبسط الأمن ، مناشدا المواطنين للعودة إلى منازلهم مع ضرورة التعويض وتقديم الدعم اللازم .

وقدم شرحاً مفصل للإجراءات التي اتخذت في مواجهة الموقف ، مشيداً بوفد القيادة العامة الذي ساهم كثيراً في احتواء الأحداث ، كاشفاً عن وفد آخر من المجلس السيادي سيأتي في اليومين القادمين للوقوف على الأوضاع بالولاية

من جانبه قال الناظر/ الصادق مريده ابوالقاسم الأمين العام لمجلس التصالحات غرب كردفان ان الوفد جاء بمبادرة لحل الأزمة التي مرت بها الولاية الإسبوع الماضي ، وتقديم التعازي ومواساة اهل الضحايا ، وقال الناظر ” ان غرب كردفان تجاوزت الخلافات بالتصالح والتسامح ونريد ان نطرح ذات النهج في جنوب كردفان ، مناشدا الجميع لسد البؤر التي تسبب الفتن وتنعكس سلباً علي النسيج الإجتماعي .

وعلي صعيد متصل قال الأستاذ/ جديد محمود محمد مقرر تنسيقية قوى الحرية والتغيير بغرب كردفان يجب تحديد النقاط التي تقود للخلافات وتبصير المجتمع بها ، مبيناً ان بسط هيبة الدولة جزء من آليات فض النزاعات ويجب رفع الوتيرة في هذا الجانب ليطمئن المواطن ، وثمن دور الإدارة الأهلية وحكومة الولاية في احتواء الأحداث ، مشددا على ضرورة نزع السلاح معلناً تضامن ولايتهم مع جنوب كردفان لرتق النسيج الإجتماعي .

سونا

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