لهذه الأسباب… ممثل مصري يدعو لمشاهدة مسلسل “الاختيار” اليوم في وقت واحد





دعا الفنان المصري نبيل الحلفاوي، الجمهور لمشاهدة حلقة اليوم من مسلسل “الاختيار” في وقت واحد.

كتب الحلفاوي عبر حسابه الرسمي بـ”تويتر”، مطالبا الجمهور ممن يشاهد المسلسل على المنصات، أن يتابعه اليوم في تمام التاسعة على قناة “ON” بدون فواصل إعلانية، وأوضح أسباب ذلك.

السبب الأول أن يقرأ الجميع الفاتحة على أرواح الشهداء في وقت واحد بعد الحلقة.

أما السبب الثاني هو أن نسترجع فكرة أن الجميع يشاهد الحلقة في نفس اللحظة، كما كان يحدث في الماضي في ظل قلة القنوات وعدم وجود إنترنت.

“الاختيار” بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف، تأليف باهر ‏دويدار وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي‎.‎

ويتناول مسلسل “الاختيار” تضحيات وبطولات الجيش المصري، من خلال قصة أحمد منسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي توفي عام 2017 إثر هجوم إرهابي على كمين مربع “البرث” في سيناء.

سبوتنيك

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