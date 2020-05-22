لجنة أطباء السودان المركزية: تقرير عن أكبر الاعتداءات في الفترة من أغسطس 2019م حتى اللحظة





لجنة أطباء السودان المركزية

((تقرير عن أكبر الاعتداءات في الفترة من ١٨ أغسطس ٢٠١٩م حتى اللحظة))

حينما نتحدث عن قانون خاص بالكوادر الطبية فإننا نشير إلى ماعون واسع يشمل كل زملاء المهنة من التخصصات الأخرى وشركاء تقديم الخدمات الطبية.

عطفاََ على بيان اللجنة السابق والذي يوضح أن حرصنا التام على أهمية إجازة قانون خاص بالكوادر الطبية لايُعد استعلاءً ولاصفوية، ولكن لطبيعة عملهم الحساسة المواجهة للجمهور؛ ولكثرة الاعتداءات عليهم باستمرار، نبث بين أيديكم حصراً لبعض حالات الاعتداء التي تم رصدها بواسطة اللجنة منذ تاريخه وحتى اليوم وقد تجاوز عددها الخمسين حالة إعتداء على الرغم من وقوع بعضها بعد تفعيل قانون الطوارئ.

الاعتداءات من تاريخ ١٨ أغسطس ٢٠١٩ حتى اليوم، وننوه إلى أن هذا الحصر لا يشمل كل حالات الاعتداء من بداية التاريخ أعلاه، وأن العدد الحقيقي أكثر من ذلك.

– الاعتداء بالضرب على الأطباء المناوبين بقسم النساء والتوليد والذين احتموا بأحد العنابر وتمت محاصرتهم لمدة ٦ساعات من قبل (مرافقين) بالمستشفى التركي التعليمي مما أدى إلى انسحاب تام للأطباء حتى تحقيق المطالب والجدير بالذكر أنها حالة الإعتداء الثامن من نوعه في نفس المستشفى، ١٨ أغسطس ٢٠١٩.

– أكثر من خمسة اعتداءات مختلفة فى ٣ أشهر من قبل مرافقين ونظاميين بمستشفى كسلا قسم الجراحة آخرها إعتداء أحد (النظاميين) على طبيب قسم الجراحة بعد رفضه ملء اورنيك ٨ بسبب انشغاله باسعاف حالة حرجة قادمة من حادث مروري مما أدى إلى انسحاب الأطباء وفتح بلاغ فى الجاني.

– اعتداء على نائبة اخصائي نساء وتوليد من قبل (مرافق) بمستشفى النهود، ٩ أكتوبر ٢٠١٩ .

-الاعتداء على طبيبة إمتياز وتقني تمريض من قبل (فرد نظامي)، ١١ أكتوبر ٢٠١٩.

– الاعتداء على حوادث قسم الباطنية من قبل (فرد شرطة) بمستشفى ود مدني، مع العلم أن قسم الطوارئ تعرض فى غضون فترة أسبوعين إلى ٥ حالات اعتداء مما أدى إلى توقف قسم الطوارئ، ٢ نوفمبر ٢٠١٩.

– الاعتداء بالضرب والخنق على طبيبة إمتياز من قبل مرافقة بمستشفى سوبا لم يتم فتح بلاغ، ٤ نوفمبر ٢٠١٩.

– اعتداء نظامي على طبيب طوارئ بمستشفى بورتسودان التعليمي، تم القبض على المعتدي وإيداعه السجن، ١٠ نوفمبر ٢٠١٩.

– الاعتداء على طبيب بمستشفى الأبيض والذي اعتدى عليه فرد من (القوات النظامية) اعتداء جسيم وإصابة فى الرأس مما أدى إلى إضراب عام أطباء المستشفى بكل الأقسام لمدة ٣ أيام، ١٦ نوفمبر ٢٠١٩.

– الاعتداء على طبيبة بمستشفى الفاشر من قبل (مرافقة) ١٦ نوفمبر ٢٠١٩.

– الإعتداء بالضرب على نائب باطنية من قبل (قوات شرطية) بمستشفى بشائر، ١ ديسمبر ٢٠١٩.

– الاعتداء على طبيبة من قبل (نظامية) بمستشفى محمد الأمين حامد، قام زملاء المعتدية بتهديد الأطباء بعدم فتح بلاغ، تم رفع مذكرة إلى وزير الصحة ووالي الولاية تشتمل عدة مطالب من بينها محاسبة المعتدية والقبض عليها ٢ مارس ٢٠٢٠.

– اعتقال طبيب بقسم حوادث الجراحة بمستشفى الدمازين أثناء تأدية عمله بسبب رفضه استخراج اورنيك سُكر لأحد القوات النظامية لأنه كان مشغولاً بإسعاف حالة طارئة، قام فرد القوات النظاميه بضرب الطبيب واعتقاله بالقوة، انسحب الأطباء من المستشفى على الفور وتم تقديم مذكرة بعدة مطالب، وأرسلت نسخ إلى الجهات المعنية. تم القبض على الفرد النظامي وتحقيق باقي المطالب المذكورة وعليه عاد الأطباء إلى العمل ٣مارس ٢٠٢٠.

– اعتداء لفظي وجسدي (ضرب في الخد والبطن)

من قبل (نظامي) بمستشفى الفاشر التخصصي للنساء والتوليد مما أدى إلى توقف تام في كل مستشفيات الولاية من تاريخ الإعتداء ورفع بعد ٤٨ ساعة، ٢٠ مارس ٢٠٢٠.

– الاعتداء بالضرب على نائب الجراحة بمستشفى عطبرة من قبل (مرافقين) وتم بعد ذلك توجيه بلاغ مشاجرة ضد الأطباء وحبسهم وطلب ضمانة للإفراج عنهم، ٢١ مارس ٢٠٢٠.

– الاعتداء الجسدي على أطباء قسم النساء والتوليد بمستشفى جبل أولياء من قبل (نظاميين) مما أدى إلى إضراب أطباء قسم النساء؛ تلاه اعتداء آخر.

– الاعتداء على أطباء الحوادث بمستشفى جبل أولياء بالضرب المبرح من قبل (قوات نظامية) أحدها في الرأس لأحد نواب الجراحة أدت إلى فقدان لحظي للوعي، أدى ذلك إلى إغلاق كل أقسام المستشفى وإضراب عام عن العمل ٢٥ مارس ٢٠٢٠.

– اعتداء على نائب جراحة عظام وممرضين وطبيبة بنك الدم بمستشفى نيالا بالضرب المبرح مما أدى إلى إصابتهم بجروح متفاوتة من قبل (نظاميين)، ٢٦ مارس ٢٠٢٠.

– التعرض لطبيب وسجنه عند مروره بأحد نقاط الارتكاز أثناء فترة حظر التجوال بولاية الخرطوم، ١ أبريل ٢٠٢٠.

-الاعتداء على طبيبة عمومية من قبل (نظامي) بمستشفى علي عبدالفتاح، تم فتح بلاغ من قبل الطبيبة ولكن لم تتم الإجراءات القانونية بحق المعتدي حتى الآن مما أدى إلى انسحاب أطباء الامتياز من المستشفى إلى حين تحقيق مطالبهم، ٤ أبريل ٢٠٢٠.

– إعتداء لفظي وجسدي على نائب أخصائي جراحة من قبل نظامي (دعم سريع) بمستشفى الضعين، في البداية لم يتم فتح البلاغ بسبب تعنت الضباط ثم تم فتح البلاغ من قبل وكيل النيابة ولكن لم يتم القبض على الجاني حتى الآن مما أدى إلى انسحاب الأطباء والاختصاصيين العاملين بالمستشفى، ٥ أبريل ٢٠٢٠.

– اعتداء لفظي وجسدي على طبيبة إمتياز بقسم حوادث الجراحة بمستشفى أمبدة وتخريب فى العنبر من قبل (نظامي) ؛ تم فتح بلاغ من قبل الطبيبة والمستشفى ولكن الجاني هرب ولم يتم القبض عليه حتى الآن، ٧ أبريل ٢٠٢٠.

– اعتداء على طبيبة امتياز من قبل (نظامي) بمستشفى الشرطة، ٨ أبريل ٢٠٢٠.

– اعتداء من مجموعة شبان على طبيب مناوب بمستشفى القرشي ٢٤، ولاية الجزيرة، ٨ أبريل٢٠٢٠.

– تعرضت طبيبة إمتياز للاعتداء الجسدي من قبل (مرافقه) بمستشفى سوبا التعليمي، لم تتخذ الطبيبة أية إجراءات قانونية ضد الجانية لأسباب تخصها، ٨ أبريل ٢٠٢٠.

– اعتداء جسدي (خنق) على طبيبة امتياز من قبل (مرافقة) بمساعدة من أخوها (النظامي) الذى عمل على تهريب المعتدية واعتدى على فرد التأمين بمستشفى سعد أبو العلا؛ تم فتح البلاغ ومتابعة الإجراءات، ١٠ أبريل ٢٠٢٠.

– اعتداء نظامي على طبيبة بمستشفى الفولة ولاية غرب كردفان، ١٠ أبريل ٢٠٢٠.

-اعتداء نظامي على طبيب بمستشفى ود مدني ولاية الجزيرة قسم جراحة الأطفال وتم فتح بلاغ ١١ أبريل ٢٠٢٠.

– الاعتداء على طبيبة بقسم الجراحة مستشفى الحصاحيصا من قبل مرافقين بسبب طلبها منهم الخروج من المستشفى بسبب وجود حالة اشتباه بكورونا و تم ذلك بمساندة أفراد الشرطة فى المستشفى، ١٩ أبريل ٢٠٢٠.

– حبس أطباء مستشفى كتم تحت تهمة جنائية (القتل الخطأ) عوضاً عن اتباع القانون ورفع الشكوي للمجلس الطبي، ٢٠ أبريل ٢٠٢٠.

– اعتراض طبيب فى ارتكاز وهو في طريقه للمستشفى وحبسه، ٢٢ أبريل ٢٠٢٠.

– الاعتداء بالضرب المبرح (لطم، خنق، وجر من الشعر) على نائب اخصائي جراحة عامة من قبل مرافق بمستشفى أمدرمان التعليمي وقد تم فتح بلاغ، ٢٩ أبريل ٢٠٢٠.

– الاعتداء بالضرب المبرح على طبيب والتسبب بالأذى الجسيم لطبيب متطوع آخر من قبل مرافقين بحوادث مستشفى أمدرمان، ٢٠مايو ٢٠٢٠.

– اعتداء مرافقين على حوادث مستشفى أمدرمان مما أدى لتخريب الحوادث والتسبب بخسائر مادية؛ بالإضافة إلى اعتدائهم على الشرطي المكلف بحماية الحوادث، ٢١ مايو ٢٠٢٠.

– التهجم على طبيب داخل عيادته الخاصة بالضرب على الوجه والكتف بعد نصحه للمريض بالذهاب إلى المستشفى،٢١ مايو ٢٠٢٠.

– اعتداء على طبيب من قبل نظامي بمستشفى بحري، ٢١ مايو ٢٠٢٠.

– اعتداء على طبيبة بمستشفى شرق النيل قسم الطوارئ من قبل مرافقين مما أدى إلى توقف الخدمة بالمستشفى، ٢١ مايو ٢٠٢٠.

إعلام اللجنة

٢٢ مايو ٢٠٢٠

#قانون_حمايه_الكوادر_الطبيه

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