وفاة 43 مواطن وإصابة 31 بسبب حادث مروري في السودان





وزارة الداخلية

رئاسة قوات الشرطة

هيئة التوجية والخدمات

الإدارة العامة للاعلام والعلاقات العامة

…المكتب الصحفي…

…..خبر صحفي ….

وقع حادث مروري بمنطقة شنقل طوباي محلية دار السلام بولاية شمال دارفور بين جرار قادم من منطقة شنقل طوباي ولوري ركاب نيسان نتج عن الحادث وفاة عدد 43مواطن وعدد المصابين 31 مصاب يوجد تلف بالمركبات.

فور وقوع الحادث وعند إبلاغ الشرطة

تم إسعاف المصابين باصابات خطيرة لمستشفى الفاشر بواسطة عربة قوات مسلحة ، تم إخماد النيران التي اندلعت في الجرار . تم إسعاف بعض الحالات بمستشفى شنقل طوباي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاجات اللازمة.

تم تحرير ارانيك 8 للمصابين وأوامر تشريح .

٥/ تم اتخاذ اجراءات بلاغ تحت المواد ٦٦/٦٢ أ ب ج من قانون المرور .

مستمر اجراءات التحري .

رئاسة قوات الشرطة تترحم علي أرواح المتوفين وتتمني عاجل الشفاء للمصابين كما تهيب بمستخدمي الطريق وسائقي المركبات التقيد بإجراءات وضوابط السلامة المرورية حفاظا علي الارواح والممتلكات والسلامة العامة .فضلا عن الضوابط المعلنه من لجنه الطوارئ الصحيه العليا

المكتب الصحفي في 21مايو 2020

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