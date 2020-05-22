رغم الحظر… الأعراس في الولايات.. العرض مستمر





شهدت عدد من قري ولاية الجزيرة أقامت مناسبات الاعراس بالرغم من قرار الحظر الذي فرضته الحكومة ،حيث يتم توزيع رباع الدعوة بصورة عادية و يجتمع المعازيم لتتم مراسم الزواج وسط ولائم الغداء و احيانا العشاء، ضاربين بالقرار عرض الحائط . احدي القري التي تقع شرق مدينة الحاج عبدالله بولاية الجزيرة أقامت احدي الأسر التي تقطن فيها بإحياء زواج اثنين من أبناءها و اجتمع الأهل و القارب بالرغم من ظهور حالة اشتباه بالكورونا في القرية الأمر الذي أثار غضب بعض سكان القرية و طالبوا بعدم التجمع و هددوهم بإبلاغ السلطات. فيما شهدت احدي القري بمحلية الكاملين احياء حفل زواج شاركت فيه عدد القري المجاورة و اجتمعوا لتناول وجبة الغداء دون اكتراث للوضع الصحي الذي يعاني منه البلد،فيما أكد أهل المناسبة بأنهم قدموا الدعوة للجميع و من كان لا يريد المشاركة عليه أن لا يأتي و من جاء يتحمل مسؤولية ما يتعرض له. من جانبهم ظلت عدد من القري التي تقع شرق (جبل موية) بولاية سنار تحي اعراسها في نطاق محدود يشهده مجموعة من اهل العروسين فقط ويجتمعون في مائدة الغداء ثم يتفرقون سريعا. وبحسب صحيفة السوداني، وفي الوقت الذي أبدي فيه عدد من أهالي تلك القري المخالفة الحظر غضبهم الشديد و طالبوا بضرورة حسم ما يحدث من فوضي عبر لجان الأحياء بالتبليغ الفوري خاصة أنه هناك قري فيها عدد من الحالات المشتبه فيهم بالكورونا مؤكدين تجاوز الغالبية لقرار الحظر بحجة أنه لا توجد كورونا و أن الأمر مجرد إشاعة و الحكومة بعيدة كل البعد عنهم.

الخرطوم(كوش نيوز)

شارك الموضوع :





