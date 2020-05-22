مجمع الفقه يتحرى هلال شوال للعام ١٤٤١هـ غدا السبت





يعقد مجلس مجمع الفقه الإسلامي برئاسة الشيخ الدكتور عبد الرحيم آدم سليمان يوم غدا السبت ٢٩ رمضان 1441هـ الموافق ٢٣ مايو ٢٠٢٠م، جلسة لتحري رؤية هلال شوال للعام ١٤٤١هـ.

ودعا الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الشيخ الدكتور عادل حسن حمزة جميع المسلمين في السودان لتحري هلال شوال تقربًا الى الله تعالى، وإبلاغ أقرب محكمة شرعية عند ثبوت رؤية الهلال، مشيرا إلى مكوث هلال شوال في الأفق حوالي ٤٥ دقيقة بعد مغيب الشمس حسب المعطيات الفلكية.

هذا وقد حث الأمين العام للمجمع المسلمين، إلى إخراج زكاة الفطر والتي حددها المجمع بقيمة (135) جنيه كما قدرت الفدية بـ (70) جنية .

سونا

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