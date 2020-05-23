شرب الماء بعد تناول الفاكهة يسبب عدة مخاطر تهدد الصحة





يعتاد الكثيرون شرب الماء بعد تناول الفاكهة مباشرة، وعلى الرغم من أن الفاكهة والماء ضروريان للحفاظ على صحة الإنسان، فشرب الماء مباشرة بعد تناول الفاكهة يشكل خطرا.

وذكرت مجلة “ميس كيرا”، أن استفادة الجسم من خصائص الفاكهة، يتطلب عدم شرب الماء مباشرة بعد تناولها، وذلك لعدة أسباب:

يسهم شرب الماء فور تناول الفاكهة في عسر الهضم، وذلك يؤدي بدوره إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم ومستويات الأنسولين، كما أنه على المدى الطويل يعزز خطر الإصابة بالسكري والسمنة.

ويتسبب شرب الماء فور تناول الفاكهة في إعاقة عمل العصارة والإنزيمات الهاضمة، ما يؤدي إلى حموضة شديدة وشعور بحرقة في المعدة، ما يترتب عليه شرب الماء مباشرة بعد تناول أي نوع من الفاكهة يمكن أن يسبب عسر الهضم أو الارتجاع الحمضي، كما يؤدي إلى إبطاء عملية الامتصاص الكاملة لعناصر الفواكه.

وتعتبر تقلصات المعدة أحد مخاطر شرب الماء مباشرة بعد تناول الفاكهة، ويتكون خليط من الفركتوز والخميرة نتيجة امتزاج الفاكهة بالماء، يمكن أن يسبب تقلصات شديدة في المعدة وتكوين غازات داخلها أيضا، ما يسهم في تفاقم الآلام.

سبوتنيك

شارك الموضوع :





