تركي آل الشيخ يعلن عن أغنية جديدة من كلماته بعد واقعة “كسر الشاشة”





أعلن رئيس الهيئة السعودية العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، عن أغنية جديدة من كلماته بعد واقعة “كسر الشاشة”.

ونشر آل الشيخ على صفحته الرسمية على “تويتر”، صباح اليوم السبت، تغريدة جديدة، أكد من خلالها نيته إصدار أغنية جديدة، بعنوان “انكسرت الشاشة”، من كلماته، وألحان – سهم، وغناء رابح، دون توضيح، إن كان يعني رابح صقر.

وسبق أن نشر المستشار تركي آل الشيخ مقطع فيديو يظهر لحظة تحطيمه جهاز تليفزيون، بعد تلقي شباكه هدفا في مباراة لـ”البلاي ستيشن”.

ونشر آل الشيخ الفيديو عبر حسابه بموقع “تويتر” قائلا: “في أحداث شغب بسيطة.. بندور تلفزيون جديد وبنرجع نكمل المباراة.. لسا المباراة ما انتهت”.

وكانت مباراة “البلاستيشن” جزءا من تحدي بين آل الشيخ وآل سويلم أعلن عنه تركي آل الشيخ قبل أيام بهدف دعم مبادرة “جود للإسكان” الخيرية.

وأظهر الفيديو مالك نادي ألميريا الإسباني غاضبا بعدما سجل الرئيس السابق لنادي النصر السعودي، سعود آل سويلم، هدفا في شباكه، حيث قذف شاشة التلفزيون بجهاز اللعب قائلا: “اليد خربانة”.

سبوتنيك

شارك الموضوع :





