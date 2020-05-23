محمد رمضان يقدم “نسخة مفرحة” من مشهد الطفلة مريم الذي أبكى المشاهدين في مسلسل “البرنس”… بالفيديو





قرر الفنان المصري، محمد رمضان، أن يعوض المشاهدين عن تأثرهم وبكائهم من مشهد الطفلة “مريم” في مسلسل “البرنس”، بإعادة تقديمه في نسخة مفرحة ومبهجة بإعلان لصالح شركة الاتصالات “زين”.

وتظهر الطفلة فريدة حسام في أحد مشاهد الإعلان وهي تقف في الشارع لتعيد إلى الأذهان مشهد بكائها المؤثر في مسلسل “البرنس”، لكن يظهر هذه المرة محمد رمضان ويحتضنها ويطمئنها.

وجاء إعلان شركة “زين” بمناسبة حلول عيد الفطر في صورة أغنية تحمل اسم “افتحوا الأبواب”، وهي كلمات أيمن بهجت قمر وألحان إيهاب عبد الواحد وإخراج خالد الرفاعي.

وكانت الطفلة فريد حسام أثارت مشاعر المشاهدين خلال شهر رمضان، بسبب مشهد بكائها في مسلسل “البرنس”، بعدما قام عمها “فتحي البرنس” (الفنان أحمد زاهر) برميها في الشارع، مستغلا تواجد والدها “رضوان البرنس” ويجسده محمد رمضان في السجن.

ومسلسل “البرنس”، بطولة محمد رمضان ونور اللبنانية وروجينا وإدوارد وأحمد زاهر ومن قصة وإخراج محمد سامي.

وتدور أحداث المسلسل حول عائلة “البرنس”، “رضوان البرنس” الذي يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده، ويجد نفسه مسؤولا عن عائلته بعد وفاة والديه، ما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم “عبد المحسن” ويجسده إدوارد، و”فتحي” أحمد زاهر، و”ياسر” محمد علاء، و”نورا” ريم سامي” و”عادل” أحمد داش، و”رأفت” أحمد فهيم وزوج أخته.

سبوتنيك

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