مغنية أمريكية تكشف عن إعجابها بنانسي عجرم وأنها تسمعها منذ سنوات





قالت المغنية الأمريكية بيلي أيليش، إنها معجبة بالمغنية اللبنانية نانسي عجرم وأغنياتها وكشفت أنها تسمعها منذ سنوات.

وأضافت عبر برنامجها “me &dad” الذي تجري من خلاله محادثات مع والدها ويذاع عبر تطبيق “أبل ميوزيك”، أن الأغاني العربية مثل الشوكولاتة التي تذوب في أذنها وأنها تعشق مثل هذه النوعية من الأغاني التي تلهمها فيما يتعلق بموسيقاها الخاصة.

وكشفت أيليش عن أغنيتها المفضلة والمميزة للغاية وهي “في حاجات” للفنانة نانسي عجرم، مشيرة إلى أنها كانت تستمع إلى تلك الأغنية طوال شهر ديسمبر عام 2018.

وتابعت “أحببت نانسي عجرم كثيرا في تلك الأغنية فطريقة غنائها مذهلة للغاية والألحان رائعة”.

وأشارت المغنية الأمريكية إلى أنها استمعت لأول أغنية خاصة بنانسي عندما وجدتها صورة في كوميكس انتشر مؤخرا وكانت أغنية “أنت أيه”، وعندما استمعت إليها أعجبت بها كثيرا وبدأت في الاستماع إلى كل أغاني نانسي عجرم.

سبوتنيك

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