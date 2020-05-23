استكمال الجزء الثاني من “أفاتار” بعد توقف التصوير





أعلن المنتج جون لانداو أن الجزء الثاني من فيلم الخيال العلمي الناجح “أفاتار” لجيمس كاميرون، سيبدأ إنتاجه الأسبوع المقبل للمرة الأولى، منذ توقف العمل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتوقف الإنتاج السينمائي والتلفزيوني في مختلف أنحاء العالم في منتصف مارس، لكنه يعود ببطء في بعض الدول ومن بينها نيوزيلندا، التي ستشهد تصوير تتمة “أفاتار”.

وأقرت السلطات في نيوزيلندا، حيث تباطأ فيروس كورونا بشدة بعد أن طبقت الحكومة عزلا عاما صارما، ضمانات صحية لاستئناف الإنتاج.

وبدأ عرض “أفاتار” عام 2009، ظل الفيلم الأكثر دخلا على الإطلاق حتى يوليو عام 2019، قبل أن يتفوق عليه فيلم “المنتقمون: نهاية اللعبة”.

سكاي نيوز

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