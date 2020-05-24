والي النيل الازرق يهنئ مواطني الولاية بعيد الفطر المبارك





تقدم اللواء الركن يس ابراهيم عبدالغني والي النيل الازرق المكلف بالتهنئة لمواطني الولاية والامة الاسلامية جمعاء بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك سائلا الله ان يعوده على الجميع بالخير واليمن والبركات.مبينا ان شهر رمضان جاء والبلاد عامة والنيل الازرق خاصة تمر بظروف صحية معلومة للجميع

وازجي الشكر لكافة المواطنين لتحملهم عناء الحظر ورهق الاجراءات والضوابط التي اثقلت الكواهل معربا عن شكره وتقديره للمواطنين لاستجابتهم للارشادات الصحية املا ان تتواصل الجهود للعبور بالولاية الي بر الامان

واعلن يس ان الولاية خالية من وباء كورونا بتضافر وتعاون الجميع .وجدد العهد مع المواطنين للمضي قدما نحو افاق التنمية والاعمار والرفاهية ومواصلة المسعى والجدية في المسير من اجل السلام داعيا حركات الكفاح المسلح للانخراط في ركب السلام والعملية السلمية ومن اجل نهضة الولاية في المرحلة القادمة.

سونا

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