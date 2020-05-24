حقوق الانسان ” تهنئ الشعب السودان بحلول عيد الفطر





هنأت المفوضية القومية لحقوق الانسان بالسودان الأمة السودانية والإسلامية قاطبة بحلول عيد الفطر المبارك .

ودعت مولانا حرية اسماعيل عبد المحسن رئيسة المفوضية القومية لحقوق الإنسان بالسودان ، في بيان صحفي تلقت (سونا) نسخه منه المواطنين الإلتزام بالإرشادات الصحية الصادرة من وزارة الصحة الإتحادية للحد من انتشار جائحة كورونا والاكتفاء بالتهاني عبر الموبايل والإبتعاد عن التجمعات والمخالطة المباشرة .

وعبرت عن صادق امنياتها أن يعود العيد علي السودان وشعبه والبلاد تنعم بالأمن والسلام والاستقرار وأن ينجز الشعب شعارات الثورة المجيدة في الحرية والسلام والعدالة .

وترحمت علي شهداء ضباط 28 رمضان من العام 1990م وشهداء فض اعتصام القيادة في 29 رمضان 2019م

سونا

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