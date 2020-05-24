مدير عام الصحة بغرب كردفان يدعو المواطنين لإتباع الارشادات الصحية





هنأ المدير العام لوزارة الصحة والتنمية الإجتماعية بغرب كردفان د.النزير عبد المنعم هاشم جميع العاملين بالوزارة وكل منسوبيها بحلول عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا وعلى أهل السودان بالخير واليمن والبركات وأن ينعم على بلادنا في ظل ثورة ديسمبر المجيدة بالأمن والسلام والرخاء .

وقال في تصريح لسونا أن وزارة الصحة رتبت مركزي العزل بالنهود والفولة بصورة جيدة لإستقبال أي حالة اصابة بجائحة كورونا.

وبعث بهذه المناسبة التهنئة لكل المواطنين بأنحاء الولاية سائلا الله أن يرفع جائحة كورونا عن البلاد ، ودعا بعاجل الشفاء للمرضي والمصابين ، ونادي الجميع بضرورة اتباع الإرشادات الصحية والتدابير الاحترازية حرصا على صحتهم

سونا

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