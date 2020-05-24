توقعات بهطول أمطار متفاوتة بالبلاد





توقعت الهيئة العامة للارصاد الجوية هطول أمطار بكميات متفاوته في أجزاء من ولايات ( البحر الأحمر، القضارف، الخرطوم، الجزيرة، دارفور الكبرى، كردفان الكبرى، النيل الأبيض والنيل الأزرق )، مصحوبة بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة، وذلك بعد ظهور سحب رعدية ممطرة باللون الأحمر في تلك المناطق .

كما توقعت الهيئة أن تستمر السحب الرعدية الممطرة في التكون لتشمل أجزاء متفرقة من ولايتي ( سنار و كسلا) والأجزاء الجنوبية من ولايتي نهر النيل والشمالية، متسببة في هطول أمطار بكميات متفاوته في تلك الأجزاء، ونوهت الهيئة المواطنين القاطنين في المناطق المكشوفة إتخاذ التدابير اللازمة .

سونا

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