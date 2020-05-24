الشباب والرياضة يهنئ منسوبيه بعيد الفطر ويجدد التزامه بالارشادات الصحية





بعث المجلس الاعلى للشباب والرياضة بولاية النيل الازرق التهنئة للهيئات الشبابية والرياضية بمختلف مكوناتها بحلول عيد الفطر المبارك مجددا الإلتزام التام بكافة الإرشادات الصحية والتدابير الوقائية والإحترازية لمجابهة فايروس كورونا.

وفي تصريح لسونا ثمن الربيع عبدالباقي الشايب رئيس المجلس الأعلي للشباب والرياضة المكلف إستجابة القطاع الرياضي والشبابي لقرار تعليق الأنشطة الشبابية والرياضية والمشاركة ضمن الجهود المبذولة في التوعية والتثقيف عبر مبادرة الرياضيين وهي بمثابة سانحة عكست الوجه المشرق للرياضيين مناشدا الجميع بضرورة اتباع الإرشادات الصحية ومواصلة تعليق النشاط لحين استقرار الأوضاع الصحية بالبلاد.

ودعا الربيع الشباب بحركات الكفاح المسلح كافة لدفع عملية السلام للامام من أجل تحقيق الاستقرار ومن ثم انطلاقة عجلة التنمية التي توقفت كثيرا بسبب الحرب مطالبا ابناء وفرقاء النيل الأزرق للاحتكام لصوت العقل والنظر لمستقبل الولاية وضرورة التنازل عن الصغائر ووحدة الصف وتوظيف الجهود لقيادة ملاحم البناء والأعمار والاستفادة من الموارد الهائلة التي تزخر بها النيل الأزرق دون غيرها من الولايات.

وكشف الربيع عن جملة من المشروعات الشبابية والرياضية في المرحلة القادمة دفعا لعملية السلام وتأكيد أن الرياضة تصنع السلام وتحقق التواصل والمحبة بربوع الولاية كافة

سونا

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