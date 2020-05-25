والي النيل الأبيض يهنئ مواطني الولاية بعيد الفطر





تقدم الأستاذ الطيب محمد عبدالله والي النيل الأبيض بالانابة بالتهاني والتبريكات للامة السودانية و جماهير ولاية النيل الأبيض بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وخص بالتهنئة الجيش الأبيض من الكوادر الطبية بالولاية الذين يعملون في الخطوط الأمامية للتصدي لجائحة الكورونا والعمل على عدم انتشار هذا الوباء الفتاك في أرجاء الولاية ، معرباً عن أمله أن يعود العيد والولاية تنعم بالخير والرفاهية والسلام.

ودعا الوالي بالانابة المواطنين الى الالتزام بالضوابط التي أصدرتها السلطات الطبية لمجابهة جائحة كورونا والقرارات التي أصدرتها حكومة الولاية في هذا الشأن ، كما ترحم على شهداء ثورة ديسمبر المجيدة الذين ضحوا بأرواحهم ودماءهم رخيصة لينعم الوطن الغالي بالحرية والسلام والعدالة.

سونا

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