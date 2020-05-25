غرفة الطوارئ بشمال كردفان تطمئن على الاوضاع الصحية





انعقد اليوم اجتماع غرفة الطوارئ بولاية شمال كردفان برئاسة الامين العام لحكومة الولاية بالانابة حيث استمع الاجتماع لتقارير من الجهات الأمنية و الصحية والخدمية ووقف الاجتماع على الوضع الصحي بالولاية وكيفية تشغيل مركز فحص فايروس كورونا بشمال كردفان بالمعمل الاقليمي بالابيض ، ودعا الاجتماع الى ضرورة اتباع الارشادات الصحية.

كما اطمئن الاجتماع على موقف المياه وتوزيعها للاحياء وموقف توزيع الدقيق والغاز ووقود الطمبات حيث تم تخصيص (6) طلمبات وموقف نقل النفايات والنظافة وخطة تطوير وتنظيم سوق الابيض الكبير التي تناولت ازالة مظاهر التشوهات والباعة المتجولين ، الى جانب المحافظة على المظهر العام وتجميل المدينة .

هذا ووجهت لجنة الطوارئ باتخاذ كافة الاجراءات لتوفير الدقيق للمخابز والوقود والمياه.

سونا

شارك الموضوع :





