حمدوك يتشاور مع قيادات (المؤتمر السوداني) حول الفترة الانتقالية





بحث لقاء بين رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك ووفد من حزب المؤتمر السوداني الاثنين، قضايا السلام والاقتصاد والشراكة واستكمال هياكل السلطة الانتقالية وتقوية تحالف قوى الحرية والتغيير، بجانب العدالة كقضية محورية في تحقيق التغيير المنشود.

والتقى حمدوك وفد المؤتمر السوداني في إطار سلسلة اللقاءات التي ابتدرها للتشاور مع قوى التغيير حول الفترة الانتقالية وكيفية المضي بها نحو تحقيق أهدافها.

وهنأ حمدوك الوفد بعيد الفطر المبارك وشكره على المجهودات التي يقوم بها، وأثنى على الدور الكبير الذي لعبه الحزب في عملية التغيير، وثمن المنتوج الفكري الذي ظل يرفد به السلطة الانتقالية والذي كان نوعياً على مستوى القوانين والتشريعات والتخطيط لمواجهة التحديات الماثلة.

ضم وفد (المؤتمر السوداني) رئيس الحزب عمر الدقير وعضوية المكتب السياسي “نائب رئيس الحزب مستور أحمد محمد والأمين العام خالد عمر يوسف ونائب الأمين السياسي مواهب مجذوب وأمينة أمانة سياسات النوع الإجتماعي سامية علي حمزة وعضو المكتب السياسي إبراهيم الشيخ عبد الرحمن”.

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