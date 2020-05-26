محمد صلاح ثاني أعلى الرياضيين أجرا فى أفريقيا بحسب “فوربس”





تواجد نجم الكرة المصرية محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، فى قائمة أكثر الرياضيين الأفارقة حصولا على الأجور فى العالم، وحل وصيفا للكاميرونى جويل امبييد، لاعب السلة لفريق فيلادلفيا سفنتى سيكسرز، المشارك فى دورى السلة الأمريكى للمحترفين.

ووفقا لما ذكرته مجلة “فوربس” الأمريكية، المتخصصة فى رصد أجور ورواتب المشاهير، فإن محمد صلاح وامبييد هما الأفريقيان الوحيدان اللذان تم إدراجهما فى قائمة أكثر الرياضيين حصولا على الأجور فى العالم، حيث حل نجم ليفربول فى الترتيب 98 بحسب آخر تصنيف فى الترتيب الذى يتصدره أسطورة برشلونة الإسبانى ليونيل ميسي.

وأشارت إلى أن محمد صلاح تلقى 25.1 مليون دولار منذ يونيو الماضى، حيث بلغ راتبه ومكافآته 16.1 مليون دولار، وجلبت الإعلانات وعقود الرعاية له 9 ملايين دولار خلال نفس الفترة.

جويل إمبييد هو أول أفريقى فى قائمة فوربس، حيث يحتل المرتبة 48، ففى العام الماضى حصل الكاميرونى على 25.6 مليون دولار من الرواتب والمكافآت إضافة إلى 6.5 مليون دولار من الإعلانات والشركات الراعية الأخرى.

أما صدارة أعلى أجور الرياضيين فى العالم، فيتصدرها النجم الأرجنتينى لنادى برشلونة، ليونيل ميسى بـ 127 مليون دولار (112.5 مليون يورو)، كما أفادت “فوربس” أن قائد نادى برشلونة تلقى بين سبتمبر 2018 وسبتمبر 2019، 92 مليون دولار فى الرواتب والمكافآت و 35 مليون دولار بفضل الإعلانات وعقود الرعاية.

ويأتى بعده النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو الذى يحصل على 109 ملايين دولار، ثم البرازيلى نيمار داسيلفا نجم باريس سان جيرمان الذى يحصل على 105 ملايين دولار

اليوم السابع

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