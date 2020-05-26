كيف تقضي اليوم مع أسرتك في المنزل خلال العيد؟ إليك بعض الأفكار





يرتبط العيد دائما بالعيديد من العادات كالتجمعات العائلية والخروج مع الأصدقاء، وأخذ “العيدية” من الأقارب، ولكن في هذا العام أتى العيد بشكل مختلف تماما عما اعتدنا عليه، ولكن ليس معنى هذا الاستغناء عن متعة العيد، وتقضيته مثل الأيام العادية، فهناك العديد من الطرق للاستعداد للعيد، ولذلك إليك بعض الطرق لجعل العيد أكثر متعة.

– تزيين المنزل

يمكن لعائلتك أن تلاحظ أنه يوم خاص، من خلال الزخارف المشرقة والملونة في المنزل، وفي الوقت الحاضر، تتوفر زخارف العيد في كل مكان، كما يمكن تصميمها في المنزل، ويمكن للعائلة أن تتشارك معا في الديكور وجعله نشاطا ممتعا.

– قضاء الوقت والاستمتاع

ضع الهواتف وأجهزة الكمبيوتر بعيدًا، وأوقف تشغيل التلفزيون وامسك بألعاب الطاولة المغطاة بالغبار، وابدأ باللعب مع أشقائك أو أبناء عمومتك الأصغر سنًا أو أطفالك أومن يقيم معك في المنزل، لتستمتع بالوقت وتتعرف عليهم بشكل أفضل.

وهناك اقتراح آخر هو خبز كعك العيد، وإشراك الأطفال واجعلهم يجلسون على الطاولة مع جميع أنواع زينة الكحك، واطلق العنان لإبداع الأطفال.

– بوفيه حلوى

يمكنك تحويل الطاولة إلى طاولة حلوى، ضع مفرش مائدة لطيف عليها واملأها بالعلب والأطباق الزجاجية بمجموعة متنوعة من الحلويات والتسالي.

وهذا ليس للأطفال فقط، بل يمكن لجميع أفراد الأسرة الاستمتاع به، فبوفيه الحلوى يضيء الغرفة ويجعل تناول الحلوى أكثر استمتاعا.

وإذا كنت تحاول الابتعاد عن السكريات، فيمكنك استبدال الحلويات ببوفيه الفاكهة أو مزيج بين الجميع.

– عرض للأطفال

اطلب من الأطفال تقديم عرض للعائلة يوم العيد، اطلب من الأطفال البدء في التحضير قبل بضعة أيام حتى يشعروا وكأنه أداء خاص، يمكنهم غناء الأناشيد، تلاوة القرآن، أو اللعب أو التمثيل.

– كتب العيد

قراءة القصص مع أطفالك، خاصة حول العيد في الأيام التي تقترب منها، سيجعل أطفالك متحمسين بشأن الأيام القادمة.

اليوم السابع

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