وفاة الطبيب “مصطفى ابراهيم” أخصائي القلب والأستاذ بجامعة الجزيرة بداء كورونا





توفي نهار يوم الأربعاء الدكتور السوداني مصطفى ابراهيم اختصاصي القلب والأستاذ بكلية الطب جامعة الجزيرة، متأثراً بعدوى فايروس كورونا.

ونعته لجنة أطباء السودان المركزية وقالت (بهذا يقدم أطباء السودان شهيداً جديداً في سبيل أداء المهنة وواجب مكافحة فايروس كورونا في بيئة عمل سيئة نتمنى أن تتحسن للارتقاء بمستويات الحماية الشخصية للكوادر الطبية، ومستوى الخدمة المقدمة للمرضى.نتقدم بالعزاء لأسرة الدكتور مصطفى، وزملائه وطلابه، سائلين الله أن يتولاه برحمته).

وكذلك نعاه الدكتور لؤي المستشار وكتب بحسب ما نقلت عنه كوش نيوز (توفي الان إلى رحمة مولاه زميلي وأخي ودفعتي في الكلية د. مصطفى إبراهيم أخصائي القلب والأستاذ بجامعة الجزيرة الدفعة ١٥ بداء الكورونا وإنا لله وإنا إليه راجعون).

الخرطوم (كوش نيوز)

شارك الموضوع :





