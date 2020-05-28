رؤية منامية عن الشيخ “محمد أحمد حسن”.. والمذيع يسأله كيف يا شيخ الواحد ممكن يكون في الجنة مع من يُحب ؟





قال الإعلامي محمد عثمان مقدم برنامج فتاوي على قناة الشروق والذي كان يستضيف الشيخ الراحل محمد أحمد حسن بحسب ما نقلت عنه كوش نيوز (رأيت فيما يرى النائم ؛ رأيت الشيخ محمد أحمد حسن رحمه الله جالسا على رصيف بثياب بيضاء جميلة وعمامة وممسك بيده اليمني عصاه ، وكان يلقي محاضرة للملأ من حوله وكأنهم جلوس على يمينه وشماله ؛ وأثناء محاضرته جاءت مجموعة ترتدي ملامس رياضية كأنهم في مشاركون في أولمبياد عالمية من كل دول العالم فلما رأو الشيخ قبّلوا رأس الشيخ واحداً تلو الآخر ، حتى أن آخرهم كأنه كان يتكئ على عكازتين ؛ ثم سألته كيف يا شيخ الواحد ممكن يكون في الجنة مع من يُحب ؟ في هذه الأثناء دخل علينا #الشيخ_عبد_الباسط ورفيق دربه #علي_عبد_الباسط ( علما أنهما توفيا قبل أيام )رحمة الله عليهم جميعا ،وجمعنا بهم في جناته).

وتوفي بالعاصمة السودانية الخرطوم، مساء الثلاثاء، الداعية السوداني الشهير الشيخ محمد أحمد حسن إثر وعكة صحية.

ويعد الراحل محمد أحمد حسن من أبرز الدعاة السودانيين وله أسلوب مميز وبسيط في مخاطبة وجذب المستمعين والمشاهدين لبرامجه في الإذاعة والتلفزيون.

الخرطوم (كوش نيوز)

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