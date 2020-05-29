الأهلي شندي يزور رئيس مجلس السيادة في “قندتو”





سجل وفد رفيع المستوى من النادي الأهلي شندي الخميس زيارة لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بمسقط رأسه بقرية “قندتو” بولاية نهر النيل، وذلك للتهنئة بعيد الفطر المبارك والاطمئنان على صحته بعد الشائعات التي راجت في بعض مواقع التواصل الإجتماعي حول إصابته بفيروس كورونا.

وضم وفد الأهلي شندي رئيس النادي السابق حسن العقيد والأمين العام السابق خضر ابو السعود إلى جانب الأمين العام الحالي خليفة مبارك إلى جانب عضو النادي حيدر عبدالعزيز.

وبحسب ما تحصلت عليه (الصيحة)، اطمأن رموز الأهلي شندي على صحة رئيس مجلس السيادة الذي بدا في كامل الصحة والعافية، وطمأن الوفد على سلامته وعدم معاناته من أي مشاكل صحية.

وشهدت الزيارة نقاشا حول بعض القضايا الرياضية ومن بينها قضية النادي الأهلي شندي مع مدربه الأسبق الصربي فاروق خليلوفتش، حيث أطلع الوفد رئيس مجلس السيادة على آخر مستجدات القضية المتمثلة في مهلة الشهر التي منحتها لجنة الانضباط للنادي قبل توقيع عقوبة الحرمان من التعاقدات وتجديد عقودات لاعبيه مطلقي السراح حال عدم سداد مستحقات المدرب البالغة (٢٥) ألف دولار قبل يوم ٢١ يونيو المقبل.

الخرطوم/ الصيحة

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