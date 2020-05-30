10 بلاغات جنائية في مواجهة المحرضين على قتل القراي





أعلنت الهيئة القومية للدفاع عن الحقوق والحريات العامة عن تشكيلها لجنة برئاسة المحامي طارق إبراهيم الشيخ لملاحقة المتورطين في اطلاق التهديدات والتحريض على قتل مدير المركز القومي للمناهح د عمر القراي.

وكشفت في الوقت ذاته عن تدوين عشرة بلاغات جنائية في النيابات المتخصصة ضد من اطلقوا تلك التهديدات والفتاوى التحريضية.

وقالت الهيئة القومية للدفاع عن الحقوق والحريات العامة في بيان لها تحصىلت (الجريدة) على نسخة منه: منذ عدة اسابيع خلت ، طلب الدكتور عمر القراي من هيئة محامي دارفور تولي مباشرة إجراءات مقاضاة الذين قاموا باصدار الفتاوى لقتله وتهديده بالقتل وتحريض الآخرين على قتله وتهديد ابنته سجود من خلال الإتصالات الهاتفية المباشرة وإنتهاك خصوصيتها وتداول صورها الخاصة في الوسائط على نحو يفتقر تماما للقيم الأخلاقية ومراعاة الآداب والأعراف المرعية ،واوضحت انه ولمساس التهديد وبصورة مباشرة بالحق في الحياة والسلامة العامة ، نقلت هيئة محامي دارفور للهيئة القومية للدفاع عن الحقوق والحريات العامة كل الوثائق والأشرطة ذات الصلة بالتهديد والفتاوى التحريضية لقتل الدكتور عمر القراي،واكدت تمليكها كل الوثائق والأشرطة ذات الصلة ، وشددت على ان القتل خارج نطاق القانون والتحريض علنا لإرتكابه واهدار الحق في الحياة، يتجاوز الحق الدستوري والقانوني المكفول في ممارسة النقد، ويفتح الباب على مصراعيه لاخذ القانون باليد ولتقنين نشر ثقافة الفوضى ،ونوهت الى انضمام عدد من المحامين المتطوعين ومن مختلف التنظيمات والمدافعين عن حقوق الإنسان للجنة وذكرت أن اللجنة المناط بها شرعت في مباشرة الإجراءا ،مع وضع التدابير اللازمة والمتعلقة بمراعاة جائحة الكورونا والإرشادات الرسمية المعلنة وأعلنت عن عزمها عقد مؤتمر صحفي تكشف فيه عن التهديدات بالقتل التي مورست ضد الدكتور القراي والتحريض لقتله وتهديد ابنته سجود والإجراءات التي اتخذت والإجراءات اللاحقة.

الخرطوم: سعاد الخضر

صحيفة الجريدة

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