“من فضلك، دعني أقف”… مقطع فيديو جديد لجورج فلويد يتوسل فيه لالتقاط أنفاسه





ظهر مقطع فيديو جديد يُظهر أخر لقطات المواجهة بين الأمريكي جورج فلويد وضباط من شرطة مدينة مينيابوليس الأمريكية، والتي أدت إلى مقتله الاثنين الماضي.

يوفر المقطع الجديد زاوية مختلفة عن الفيديو الذي تم نشره على نطاق واسع، حيث يبدو أنه يُظهر جزءًا من المواجهة قبل تصاعد الأمور، بحسب ما جاء في تقرير لصحيفة The Daily Mail الأمريكية.

وفي اللقطات، يمكن سماع فلويد مرارا وهو يتوسل الضباط بأنه لا يستطيع التنفس، حيث يقول فلويد بينما يجلس الضباط الثلاثة فوقه: قائلا: “من فضلك، لا أستطيع التنفس، من فضلك، دعني أقف”.

ويتابع فلويد في المقطع: “معدتي تؤلمني. رقبتي يؤلمني، من فضلك من فضلك. لا أستطيع التنفس”.

وفي وقت سابق، الجمعة، أعلنت إدارة السلامة العامة في ولاية مينيسوتا الأمريكية، توقيف ديريك تشوفين، ضابط الأمن، الذي ظهر وهو يعتقل جورج فلويد، المتوفى خلال عملية التوقيف العنيفة من طرف رجال الأمن.

وجه المدعي العام في مدينة مينابوليس، مايك فريمان، تهمة القتل إلى ضابط الشرطة السابق ديريك شوفي، أحد الضباط الأربعة الضالعين في الحادث من قسم شرطة مينيابوليس.

وكانت وفاة فلويد، في 25 مايو/آيار، أثارت جدلاً كبيراً في أمريكا والعالم، كما خلَّفت وراءها أعمال عنف وفوضى، في ولايات مينيسوتا وعدد من الولايات الأمريكية، كان آخرها إحراق مركز كبير للشرطة بالكامل في الولاية.

سبوتنيك

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