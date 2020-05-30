



اللقاء الصحفي الذي جرى مع حمدوك كشف لرؤوساء الصحف جميعاً أن حمدوك هو عبارة عن ظاهرة “فيسبوكية ” .. لا أكثرو لا أقل ..

سأل عثمان ميرغني حمدوك قائلاً :

أنت رئيس وزراء أتت بك ثورة شعبية ينبغى أن تكون رئيساً لقوى الحرية و التغيير .. بدل هذا التخبط !

يقول الحاضرون أن حمدوك أرتجف و أرتج كما يرتج صحن “الكاستر ” عند فتح باب الثلاجة ..

وصار يصيح ويرتجف ” ده كلام خطير يا عثمان ! .. ده كلام خطير يا عثمان !” ..

قبل أن نتكلم عن هذا الضعف علينا أن نسأل أنفسنا كيف هتف عشرات الألاف من السودانيين بأسم شخص لا يعرفونه مطلقاً ، شخص عبارة عن صورة وتسجيلين صوتيين فقط ..

الأجابة هي ” غرف صناعة الرأي العام مدفوعة الأجر ” .. الأجابة هي ” أجهزة المخابرات الدولية ” .. الأجابة هي ” لقد منح السودانيون أذنهم لأعدائهم و للخائنين و الجاهلين ” ..

التعامل مع هذا الفيسبوك دون ضوابط يعني تعريض مواطنين هذه البلد لعمليات غسل دماغ و توجيه متقدمة ..

حماية المواطنين السودانيين يعني ضرورة وجود شبكة تواصل أجتماعي وطنية .. الخوف لا يصنع دولة و الأيادي المرتعشة لا تبني وطن ..

ما الذي جعلك تعتقد أن حمدوك هو “المخلص ” ؟

كيف وقفت و هتفت لشخص لا تعرف عنه شيئاً ؟

الأجابة أنت أعتقدت ان حمدوك هو المخلص لأن أشخاصاً أخرين و من خلال رسم صورة متوهمة أقنعوك أنه كذلك ..

أذا أردت أن تعرف لماذا تعيش البلد هذا الضعف و الخنوع .. أبحث من خدعك .. الأجابة هي ” غرف صناعة الرأي العام ” عبر وسائل التواصل الأجتماعي و بصورة خاصة “فيسبوك ” ..

#وهكذا

عبد الرحمن عمسيب

شارك الموضوع :





