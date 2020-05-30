أحمد عز ملزم بدفع 51 ألف دولار لتوأم زينة





قضت محكمة مصرية، اليوم، السبت، بإلزام الممثل المصري، أحمد عز، بدفع مبلغ 41 ألف جنيه إسترليني (50 ألف و608 دولار أمريكي)، قيمة المصروفات الدراسية لتوأم الفنانة زينة.

وتشمل تلك المصاريف عن العامين الدراسين (2018-2019)، و(2019-2020)، بحسب صحيفة “المصري اليوم”.

كما جاء في قرار محكمة أسرة مدينة نصر بإلزام أحمد عز بدفع مبلغ 42 ألف و350 جنيه مصري قيمة مصروفات الانتقال عبر الأتوبيس المدرسي، وكذلك التكفل بالمصاريف وأتعاب المحاماة.

وكانت زينة طالبت أحمد عز في دعوى قضائية بدفعه مصروفات دراسية قدرها 41 ألف جنيه إسترليني عن عامي 2019 و2020.

وبحسب موقع بوابة “أخبار اليوم”، قدم المحامي في الجلسة حافظة مستندات عن تحريات حول ممتلكات وأعمال الفنان أحمد عز الأخيرة وأجورها.

وذكر الموقع أن “التحريات أفادت بحصوله على أجر 4 مليون على فيلم الممر ومقابل حملة شركة we للاتصالات 21 مليون و500 ألف جنيه وفيلمي “أولاد رزق” الجزء الأول والثاني 10 ملايين جنيها، ومسلسل أبو عمر المصري 12 مليون جنيها، وقام الفنان عز بعمل مسرحية بالسعودية مقابل أجر مليون دولار”.

وقضت المحكمة، في وقت سابق، بإلزام عز بأن يؤدي للفنانة زينة 30 ألف جنيه زيادة في نفقة ولديهما، لكن زينة قدمت طعناً بالاستئناف على الحكم، لأن المبلغ لا يتناسب مع ما يتقاضاه عز، وفي المقابل قدم الأخير استئنافا طلب خلاله تخفيض مبلغ النفقة.

يذكر أن أحمد عز وزينة تبادلا الاتهامات بالضرب في محاضر رسمية قبل عدة أشهر.

سبوتنيك

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