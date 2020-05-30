في ظهور نادر لزوجته… ماذا قال حسن حسني عن رجاء الجداوي في آخر لقاء إعلامي













تذكر الفنان المصري، حسني حسني، الفنانة رجاء الجداوي، خلال آخر لقاء إعلامي أجري معه في ديسمبر/ كانون الأول، على هامش تكريمه في الدورة الرابعة لمهرجان المهن التمثيلية في مصر.

وأشار في لقاء أجرته معه الإعلامية المصرية، بوسي شلبي، إلى أن رجاء الجداوي دائما ما تتصل وتسأل عنه عكس باقي زملائه في الوسط الفني.

وشاركت بوسي شلبي لقائها مع حسن حسني عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستغرام” للتواصل الاجتماعي، اليوم السبت، بعد وفاته إثر أزمة قلبية مفاجئة.

وشهد اللقاء على ظهور نادر لحسن حسني مع زوجته، التي قالت وقتها إن حالته الصحية مرت بفترة صعبة، لكنه أصبح على مايرام وفي تحسن.

يشار إلى أن رجاء الجداوي تتلقى العلاج حاليا داخل مستشفى العزل في محافظة الإسماعيلية بعد إصابتها بفيروس “كورونا” المستجد.

وأعلنت وفاة الفنان المصري حسن حسني، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، إثر أزمة قلبية مفاجئة عن عمر يناهز 88 عاما.

ونعت نقابة المهن التمثيلية الراحل عبر صفحتها بموقع فيسبوك، وكتب عزوز عادل عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية: “تنعى نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنان الكبير، حسن_حسني حسني، رحم الله الفقيد والهم اهله وجمهوره الصبر والسلوان”.

ولد حسن حسني في 15 أكتوبر/تشرين الثاني 1931، بحي القلعة بالقاهرة، لأب مقاول، وتوفيت والدته وهو في سن السادسة.

ومن بين أبرز العلامات الفارقة في مشواره الفني: حزمني يا، رأفت الهجان، بوابة الحلواني، المغتصبون، المواطن مصري، القاتلة، السيد كاف، سارق الفرح، ناصر 56، لماضة.

سبوتنيك