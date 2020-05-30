غادة عبد الرازق تنشر صورة من كواليس أخر عمل لحسن حسنى





نشرت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق صورة من كواليس أخر عمل جمعها بالفنان حسن حسني، الذي رحل عن عالمنا مساء أمس الجمعة.

وقال غادة عبد الرازق على حسابها الرسمي بـ”انستغرام”، “الله يرحمك يا فنان ياعظيم يا محترم”.

وأضافت “كان لية الشرف الحمدلله أن أخر عمل ليك مسلسل سلطانة المعز كان معانا فى رمضان اللى نورتنا فيه وزدتنا شرف”.

وتابعت: “هتفضل الضحكة الحلوة اللى كانت دايما بتسعدنا”.

وختمت: “إنا لله وإنا اليه راجعون، في الجنة بإذن الله ونعيمها”.

وأعلنت وفاة الفنان المصري حسن حسني، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، إثر أزمة قلبية مفاجئة عن عمر يناهز 88 عاما.

ونعت نقابة المهن التمثيلية الراحل عبر صفحتها بموقع فيسبوك، وكتب عزوز عادل عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية: “تنعى نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنان الكبير، حسن_حسني حسني، رحم الله الفقيد والهم اهله وجمهوره الصبر والسلوان”.

ولد حسن حسني في 15 أكتوبر/تشرين الثاني 1931، بحي القلعة بالقاهرة، لأب مقاول، وتوفيت والدته وهو في سن السادسة.

ومن بين أبرز العلامات الفارقة في مشواره الفني: حزمني يا، رأفت الهجان، بوابة الحلواني، المغتصبون، المواطن مصري، القاتلة، السيد كاف، سارق الفرح، ناصر 56، لماضة.

سبوتنيك

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