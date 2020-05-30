شاهد بالفيديو.. الفنان السوداني “سجاد” يواصل إثارة الجدل: لمن أدخل حفلة الفنانين كلهم برجفوا وسبحان الله حسادي فنانات ما فنانين





واصل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان اهتمامهم بالسهرة التي بثتها قناة أنغام الفضائية خلال أيام عيد الفطر المبارك وأثار من خلالها ضيوف السهرة جدلاً واسعاً بسبب التصريحات النارية التي أطلقوها والاعترافات القوية التي أدلوا بها.

وبحسب متابعات محرر كوش نيوز فإن السهرة الضجة كان أبطالها المطرب سجاد أحمد الذي أقر بأخذه لحقنة كل شهرين بمبلغ 6000 دولار من أجل تفتيح لون بشرته, كما أثار حديث الضيفة الأخرى الفنانة الشابة إيلاف عبد العزيز جدلاً واسعاً أيضاً وذلك بعد هجومها اللاذع لمجتمع النساء بالسودان.

جدل السهرة لم ينتهي بتصريحات الثنائي والجديد فيه تصريح آخر للفنان سجاد قال فيه: (لمن أجي خاشي حفلة فيها خمسة أو ستة فنانين, لمن يشوفوني كلهم برجفوا).

وتابع الفنان المثير للجدل رداً على سؤال المذيعة السبب شنو؟: أجاب بحسب ما شاهد محرر كوش نيوز بكلمة واحدة “غناي” وعارف نفسي غناي.

وواصل تصريحاته المثيرة: حسادي سبحان الله فنانات وليس فنانين وقد يكون حسادي من الفنانين موجودين ولمن قليلين.

الخرطوم _ النيلين

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