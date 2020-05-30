وزير الصحة السوداني يعد بفتح المرافق الصحية وإعادة تشغيلها والعمل على توفير الدواء





حيّا الدكتور أكرم على التوم وزير الصحة الإتحادي نضال الكوادر الطبية إبان العقود الماضية من أجل تقديم خدمة أفضل للمريض والمواطن والإبقاء على خدمات صحية متطورة تحترم طالبها وكذلك من اجل الحفاظ على المرافق والمنشأت الصحية لتكون بعيدة عن يد البطش والعدوان .

جاء ذلك خلال حديثه في منبر وكالة السودان للانباء (سونا) مساء السبت عقب إجازة قانون حماية الكوادر الصحية من مجلسي السيادة الإنتقالي ومجلس الوزراء الذي تم توقيعه السبت من السيد رئيس مجلس السيادة الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان ليصبح نافذاً وضمن مصفوفة القوانين بوزارة العدل السودانية، مؤكدا ان القانون يمثل حماية فعلية لكل كادر طبي يعمل في أي مرفق صحي .

واشار الى أن هنالك مصفوفة أخرى من التدابير الإدارية التي يمهد لها هذا القانون والتي تضمن للكادر الطبي خدمة علاجية له ولأسرته عبر التأمين الطبي الشامل الذي نتوقع إنطلاقته قريباً .

ولفت الى ان اهم ما جاء فى بنود القانون تشديد العقوبة والتي تصل إلي السجن عشرة سنوات في حق من يعتدي أو يهدد أي كادر طبي أثناء عمله، ويُعرّف هذه الإعتداءات، كما أنه يحدد عقوبات محددة على من يتهجم على المنشأت ويعمل على تخريبها مما يتسبب في حرمان المواطن من تلقي العلاج .

ودعا الوزير الكوادر الطبية إلي مواصلة العمل من أجل وطن خالي من الأمراض ومن أجل خدمة صحية ترقى إلي مستوى تضحيات الشهداء الذين فجروا ثورة ديسمبر المجيدة . وبحسب وكالة السودان للأنباء، وعد التوم بفتح المرافق الصحية وإعادة تشغيلها كأولوية لوزارة الصحة والعمل على توفير الدواء مع الجهات التي تموله من وزارة المالية وبنك السودان المركزي ووزارة الصناعة والتجارة التي تسهل من عملية إنتاج وإستيراد الدواء وهذا تأكيد على إلتزام الحكومة الإنتقالية بجعل الدواء سلعة إستراتيجية تدعم بواسطة الدولة .

وشكر الوزير السيد رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل والنائب العام ووزير الداخلية لدعمهم القوي لكي يخرج هذا القانون وللسادة ممثلي الأطباء من نقابة أطباء السودان الشرعية واللجنة المركزية للأطباء ولجنة الإستشاريين والإختصاصيين وتنسيقية النواب الإختصاصيين الذين عملوا على صياغة وإجازة القانون مؤكدا العمل مع كافة الشركاء لتطبيق القانون وتنفيذه وذلك لحماية الكادر الصحي والمرفق الخدمي من أي إعتداءات يتعرضون لها.

الخرطوم (كوش نيوز)

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