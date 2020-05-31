بعد محمد رمضان… فنانة عربية تتلقى تهنئة من بطل “لا كاسا دي بابل”





أثارت تهنئة للممثلة والمذيعة الخليجية، أمل العوضي، الشكوك ناحية الفنان محمد رمضان من جديد، وذلك لأنها صادرة من إنريكي آرس بطل المسلسل الإسباني الشهير “لاكاسا دي بابل”.

وشاركت العوضي تهنئة آرسي لها عبر حسابها على موقع “سناب شات”، والذي يقول لها إن صديقتها هي من طلبت منه تهنئتها على مشاركتها في الأغنية المصورة الجديدة للمطرب العراقي ماجد المهندس.

وكان محمد رمضان اتهم من جانب معجبيه مؤخرا بأن التهنئة التي تلقاها من إنريكي آرس بمناسبة عيد ميلاده عبر موقع “إنستغرام” مدفوعة الأجر، وذلك لأن المقطع المصور ظهر فيه علامة “Strazly” وهو تطبيق لشراء المعايدات.

وبرأ محمد رمضان نفسه أمام جمهور بنشر رسالة مصورة جديدة لإنريكي آرس عبر حسابه على “إنستغرام” يؤكد فيها أنه وجه التهنئة لرمضان دون أن يتلقى أي مقابل، وإنه هنأ رمضان ووصفه بالممثل الأفضل في العالم العربي بعد أن أخبره الموزع العالمي ريدوان بذلك.

كما هنأ آرس محمد رمضان بعيد الفطر، ليحسم الجدل حول تلقيه أموالا منه.

من ناحية أخرى، حقق مسلسل “البرنس” الذي لعب محمد رمضان بطولته لموسم دراما رمضان 2020 نجاحا كبيرا، وكان من بين 4 مسلسلات اعتلت قائمة التريند في مصر والإمارات والسعودية في “تويتر”، إلى جانب “خيانة عهد” و”الاختيار” و”أم هارون”.

وتدور أحداث المسلسل في إطار الدراما الاجتماعية حول عائلة “البرنس،” و”رضوان البرنس” يجسد شخصيته محمد رمضان الذي يعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسؤولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 بسبب الورث وهم “عبد المحسن” ويجسده إدوارد، و”فتحي” أحمد زاهر، و”ياسر” محمد علاء، و”نورا” ريم سامي” و”عادل” أحمد داش وزوج أخته “رأفت” أحمد فهيم.

سبوتنيك

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