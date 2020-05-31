“ليست في أفضل حال”… آخر تطورات الحالة الصحية لرجاء الجداوي بعد إصابتها بكورونا





تحدثت ابنة الفنانة المصرية، رجاء الجداوي، عن آخر تطوارت حالتها الصحية من داخل مستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية بعد إصابتها بفيروس “كورونا” المستجد.

وقالت أميرة ابنة الفنانة، أمس السبت، إن الحالة الصحية لوالدتها ليست في أفضل حال، بحسب موقع “مصراوي”.

وتابعت: “ننتظر للأسبوع القادم وسنتحدث عن تفاصيل حالتها الصحية بإذن الله”.

وتأتي تصريحات إبنة رجاء الجداوي بعد مرور 7 أيام على مكوثها داخل مستشفى العزل بالإسماعيلية.

وأصيبت الفنانة المصرية الكبيرة رجاء الجداوي بفيروس كورونا المستجد، وتم نقلها إلى مستشفى العزل في محافظة الإسماعيلية يوم 24 مايو/ أيار الجاري.

وأفاد مصدر طبي بمستشفى العزل التي تتواجد بها رجاء الجداوي، أنها وصلت إلى المستشفى وقت آذان فجر يوم العيد، ودرجة حرارتها 39.6 درجة، وتم منحها أدوية لتخفيض حرارتها، وفقا لموقع صحيفة “اليوم السابع” المصرية.

وأضاف المصدر الطبي، أن الأعراض الوحيدة التي ظهرت عليها هي ارتفاع درجة الحرارة، بينما لا توجد أى أعراض أخرى لكورونا لديها.

وتعد ارتفاع درجة الحرارة والسعال الجاف أبرز أعراض الإصابة بمرض كوفيد-19 الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وكشف المصدر الطبي، أنه مع مرور أول يوم داخل الحجر الصحي انخفضت درجة حرارتها إلى 37 درجة، ثم عادت الحرارة مرة أخرى إلى 38، وتستمر مشكلتها الصحية حتى الآن في درجة الحرارة التي ترتفع ثم تنخفض وهو الأمر الذي يتكرر باستمرار.

كان اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، قد أجرى اليوم اتصالا هاتفيا، برجاء الجداوي، خلال تواجدها بالحجر الصحي بمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية.

سبوتنيك

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