فضل شاكر يعود بأغنية جديدة… بالفيديو





عاد المطرب اللبناني، فضل شاكر، إلى جمهوره بأغنية جديدة طرحها، أمس السبت، عبر قناته الرسمية على موقع “يوتيوب” للفيديوهات.

وتحمل الأغنية اسم “غيب” وهي كلمات محمد الرفاعى، وألحان وليد سعد وتوزيع موسيقي أحمد إبراهيم، وهي باللهجة المصرية.

وأعرب فضل شاكر عن سعادته بأغنيته الجديدة “غيب”، وتمنى أن تنال إعجاب جمهوره في العالم العربي.

كما أكد على أن أعماله الفنية القادمة تتميز باﻟﺘﻨﻮع واﻻﺑﺘﻜﺎر والارتقاء بالذائقة الفنية الغنائية.

وشهدت الفترة الماضية حالة من النشاط الفني لفضل شاكر، طرح خلالها أغنيات منفردة مثل “بتوحشيني”، كما يستعد لطرح أغنية أخرى هي “وحشتوني”.

وأشار إلى أن فريقه الفني يعمل حاليا على وضع اللمسات الأخيرة لخمس أغنيات جديدة تعاون فيها مع كبار الشعراء والملحنين في العالم العربي، وسيتم إطلاقها خلال العام الحالي.

وكان فضل شاكر أعلن عودته للحياة الفنية في عام 2018، بعد 7 سنوات من الاعتزال، إذ كان منضما وقتها إلى جماعة الشيخ أحمد الأسير.

سبوتنيك

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