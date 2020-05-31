بسبب حلقة عبير صبري… إيناس الدغيدي في ساحات المحاكم





قرر المنتج ممدوح شاهين، مقاضاة قناة “القاهرة والناس”، والمخرجة إيناس الدغيدي، بعد الحديث عنه في إحدى حلقات البرنامج، الذي أذيع خلال شهر رمضان الماضي.

وقال المنتج ممدوح شاهين: “كلفت مكتب الأستاذ أشرف عبدالعزيز، المحامي بمقاضاة قناة “القاهرة والناس” والمخرجة إيناس الدغيدي بسبب ما ورد في حديثها عن شخصي في برنامج “شيخ الحارة والجريئة” في حلقة الفنانة عبير صبري وهذا للعلم”.

وكانت المخرجة إيناس الدغيدي قد وجهت سؤالا لضيفة البرنامج عبير صبري قائلة: “إنتِ الوحيدة التي حصلت على أجرها من ممدوح شاهين.. لماذا؟”.

ورغم إجابة عبير صبري بأنها اشتركت كثيرا في أعمال لممدوح شاهين وأنها تثق به، وأحيانا يتأخر في سداد الدفعات مثل كل المنتجين وليس هو فقط، وأنها في النهاية تحصل على أجرها كاملا، إلا أن الدغيدي أصرت وحاولت انتزاع تصريح من عبير بأنه غير ذلك، وهو ما اعتبره المنتج ممدوح شاهين إساءة وتشهير بسمعته عبر وسيلة إعلامية.

سبوتنيك

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