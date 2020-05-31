“لو ما قدمليش هيقدم لمين”… دينا الشربيني في تصريحات نادرة عن علاقتها مع عمرو دياب





نادرا ما تتحدث الفنانة المصرية، دينا الشربيني، في لقاءاتها الإعلامية عن علاقتها بالفنان المصري، عمرو دياب، حتى خرجت عن صمتها مؤخرا بشأن الرومانسية التي تجمع بينهما.

وأجابت ضاحكة في لقاء مع برنامج “إنسايدر بالعربي” على فضائية دبي عن وضع عمرو دياب للموسيقى التصويرية لأحدث مسلسلاتها “لعبة النسيان” ومساندته لها دونا عن زملاء آخرين بالوسط الفني: “طيب هو لو ما قدمليش أنا هيقدم لمين؟”.

وفسرت دينا الشربيني دعم عمرو دياب المستمر لها من الناحية الفنية يعود إلى حبه لها.

وردا على سؤال آخر حول أي منهما يحب الآخر بصورة أكبر، أجابت دينا الشربيني بدون تردد: “أنا بحبه أكثر، هو لازم يتحب أكثر، يعني أنا بحبه أكثر”.

من ناحية أخرى، طمأنت دينا الشربيني جمهورها على صحتها، على خلفية إصابة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي بعد أيام قليلة من انتهاء تصوير مسلسلهما “لعبة النسيان”، والذي عرض في السباق الرمضاني الماضي.

وقالت في مداخلة مصورة لبرنامج “مين يكون”، والمذاع عبر فضائية “إم بي سي 1”: “أستاذة رجاء أحسن، وأطمئن عليها يوميا صباحا ومساء، وربنا يقومها بالسلامة والناس التي لا تعرفها فهي أفضل شخصية عرفتها في حياتي، والناس تكن لها كل الحب، كما أنها أزمة وستمضي وعلى الجميع أن يأخذ حذره والفنانة رجاء الجداوي، نفسها تطلب مني أن أحذر كل القريبين مني أن يأخذوا كافة الاحتياطات”.

وأضافت: “الفنانة رجاء الجداوي كانت عاملة كل الاحتياطات التي كان من المفترض أن تنفذ، ولكنه قدر الله ولازم كلنا ندعي لبعض ويا رب البلاد كلها تكون في أمان وربنا يحفظنا”.

وتابعت: “كنت خايفة على الناس حولي حتى أستاذة رجاء كانت كويسة لآخر لحظة، ويارب تظل دائما بصحة جيدة، ولم نطمئن سوى بعد الفحص، وعزلنا نفسنا ونعمل الإجراءات المفروض اتباعها لنتأكد من سلامتنا”.

سبوتنيك

شارك الموضوع :





